El gran susto de Daniela Aránguiz por posible coronavirus de Jorge Valdivia: “Llegó sintiéndose mal y con 39 de fiebre”

Un tremendo susto pasó Daniela Aránguiz con su marido Jorge Valdivia, ya que por un momento pensó que el futbolista había contraído coronavirus.

En conversación con Glamorama, sostuvo que “estamos encerrados ya hace doce días. Jorge hace doce días atrás llegó sintiéndose mal y fiebre alta, casi 39. Obviamente yo me cagué de miedo porque pensé que era esto“.

“Entonces llamé por teléfono al club. Gracias a Dios ellos tienen médicos y todo, y ellos mandaron a un médico y a una persona que le hace exámenes a Jorge. Acá donde yo vivo aún no estaba el examen del coronavirus disponible, entonces más asustada todavía (…) Le hicieron el examen de la tres cepas de influenza para ver si tenía alguna de esas tres. Si esas tres le salían negativas, iban a pedir a Ciudad de México el examen del coronavirus”, añadió.

En esa línea, la modelo relató: “Yo estaba cruzando los dedos para que una de esas tres le saliera positiva. Le salió la influenza tipo B y ya está bien. Tomó Tamiflú, que es el remedio que tiene que tomar“.

Finalmente, Aránguiz sostuvo: “Él no se vacunó el año pasado. Por eso era importante vacunarse. Nosotros con los niños sí nos habíamos vacunado, entonces no nos contagiamos. Pero siempre estaba el miedo de que fuese esto. El coronavirus todavía no llegaba acá donde nosotros vivimos, pero ahora hay ciento y tantos casos“.