Las emotivas publicaciones de Julián Elfenbein en Instagram durante la cuarentena

Julián Elfenbein se encuentra pasando difíciles momentos, pues las grabaciones de Pasapalabra se han pausado por el coronavirus y también está en pleno proceso de mudanza, dado que él y Daniela Kirberg se separaron hace algún tiempo.

Pese a que ninguno de los dos ha confirmado su quiebre, el rostro de CHV compartió dos publicaciones que darían cuenta de esto.

A través de Instagram, Elfenbein compartió una postal de sus tres hijos donde hizo notar que los extraña muchísimo, como si no los viera desde hace algún tiempo. “En estos tiempos no dejo de pensar hijos míos… como los amo. Los adoro… me desgarran el alma. Nos cuidamos todos“, escribió junto a la imagen.

Más tarde, comentó que “está armando un nuevo hogar para sus hijos” y que, mientras ordenaba sus cosas, encontró varias postales de una expareja, quien falleció hace 24 años.

“Encontrando cajas viejas me topo justo hoy con tu recuerdo. Justo hoy 23 de marzo. Justo hoy cumplirías 44 años. Te fuiste ya hace 24….cuando tenías sólo 20. En días duros, muy duros y tristes, nunca olvidaré tu amor incondicional. Te abrazo donde quiera q estés María Soledad Arís Alonso”, escribió.

Tras las publicaciones, Julian se llenó de tiernos comentarios por parte de sus seguidores, quienes le aseguraron que no está solo y que tiene a un angelito en el cielo.