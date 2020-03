Maura Rivera contó cómo vive la cuarentena junto a Mark González

Maura Rivera dejó de asistir a Bailando por un Sueño, de Canal 13, para pasar la cuarentena en compañía de sus hijos y su marido, Mark González.

Ahora, en conversación con LUN, la bailarina reveló cómo lo han hecho para afrontar la difícil situación que vive Chile y el mundo. “Mark y yo veníamos de un ritmo muy ajetreado y ahora es como parar un rato”, partió contando, para luego agregar que “no sabemos cuánto va a durar el aislamiento, pero si lo tomamos a la mala nosotros mismos absorbemos este negatividad“.

En esa línea, comentó que se quedará en su casa el tiempo que sea necesario porque quiere evitar cualquier riesgo. “Lo que más le recomiendo a mi familia y amigos es que hagan caso y no salgan de sus casas”, dijo.

En la entrevista, la exchica Rojo contó cómo lo hacen con el futbolista para superar el encierro en pareja y no tener discusiones, tomando como medida la repartición de tareas básicas. “En el día yo me pongo a limpiar, porque me gusta y estoy aprovechando de ordenar. Él se concentra en los quehaceres fuera de la casa. El patio, lava los autos, revisa los asuntos eléctricos”, señaló.

Sobre el tiempo que pasan juntos, Maura contó que su principal momento es cuando sus hijos se van a dormir, ya que “ahí nos juntamos, regaloneamos, vemos series (…) y comemos cosas ricas”. Además, durante el día entrenan juntos.

Finalmente, expresó que este tiempo le sirve para pasar más tiempo con sus hijos, y así poder jugar, aprender y compartir con ellos.