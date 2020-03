Faloon Larraguibel se refirió a las funas en contra de Karol Lucero: “Se buscó un poco lo que le está pasando”

En conversación con Julián Elfenbein para Podemos Hablar, Faloon Larraguibel se refirió a las funas que Karol Lucero, su expareja, recibió durante el estallido social.

Tras ser consultada sobre si se comunicó con el expokemón cuando explotaron las manifestaciones en su contra, la exchica Yingo expresó: “Cómo se te ocurre. No lo llamé, ni lo voy a llamar. Creo que se buscó un poco lo que le está pasando. No tengo nada en contra de él, terminamos la relación y ya está, no tengo nada malo que decir de él. Pero creo que con sus acciones, con una serie de cosas lo llevaron a eso“.

En esa línea, explicó que Karol no trataba a las mujeres de manera adecuada y, que de vez en cuando, lanzaba comentarios que las denigraban.

Además, Faloon recordó el comentado episodio que protagonizó Lucero en la radio, asegurando que “lo hizo para sentirse sentirse bacán, más hombre. Y eso que es precavido en decir y hacer las cosas. Le jugó mucho en contra de eso“.

Finalmente, aseguró que no tendría una amistad ni ningún tipo de relación con el comunicador. “Sería imposible juntarme con Karol”, concluyó.