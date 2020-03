Medio estadounidense aseguró que Harvey Weinstein dio positivo por coronavirus

Durante este domingo se conoció que Harvey Weinstein habría dado positivo por coronavirus Covid-19 al interior de la prisión del estado de Nueva York.

Este hecho, según consignó Variety, provocó que toda la cárcel fuera puesta en aislamiento.

Sin embargo, el representante de Weinstein manifestó que no tenía información sobre las pruebas positivas.

Además, el Departamento de Correcciones y Supervisión de la Comunidad del Estado de Nueva York (DOCCS) no confirmó que el exproductor estuviera contagiado ya que existen solo dos casos confirmados de un total de 43.000 presos.

Recordemos Weinstein fue condenado a 23 años de cárcel luego de que la Corte de Manhattan lo declarara culpable por un acto sexual criminal y una violación en tercer grado.

Harvey Weinstein Tests Positive For Coronavirus in New York State Prison (Report) https://t.co/HlsZb72xTr

— Variety (@Variety) March 22, 2020