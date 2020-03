Pololo de Vale Roth sobre su relación: “Llevamos 10 meses desde que no nos separamos más”

El pololo de Valentina Roth, Tomás Correa, se refirió a su relación con la bailarina en conversación con AR13, donde entregó inéditos detalles de su amor.

“Llevamos diez meses desde que no nos separamos más, pololeando 7 meses. El primer día que nos juntamos yo tenía un poquito de miedo porque la Vale era media loquilla. Fuimos a un cumpleaños y la verdad fue increíble, de ahí no nos separamos más. Me quedé una semana con ella y luego esa semana se convirtió en dos y luego en un mes, dos, tres, hasta hoy“, partió contando.

La exgimnasta, en tanto, comentó que “costó que le cambiara el pensamiento porque no quería estar conmigo en un principio”. “Sí, no quería estar con ella en un principio, pero yo creo que quizás estaba en otra parada“, explicó Tomás.

En esa línea, señaló que “siempre me he mantenido alejado de la TV, siempre preferí ser de bajo perfil. Pero la Vale me sacó esos prejuicios y la verdad es que lo he pasado súper bien. He podido conocer de cerca a la gente que trabaja en televisión, me han tratado súper bien“.

En relación a su futuro con Vale, Correa comentó que “por ahora estamos viviendo juntos. Igual queremos ordenarnos mejor con el tema de las lucas para poder irnos a vivir solos, porque ahora compartimos gastos con otra pareja. Queremos establecernos y durar lo máximo que podamos. No hablamos de matrimonio ni de hijos todavía porque recién estamos partiendo”.