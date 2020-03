Pedro Engel comparte nostálgica imagen con su esposa fallecida: “Donde sea que estés estoy seguro que recuerdas esa tarde”

View this post on Instagram

Un recuerdo feliz de mi vida año 1966 Paris: Estábamos con Aly en Paris , teníamos 16 años , de la mano paseábamos por la ciudad de la Luz, ese atardecer prometimos casarnos. Nevaba . Entramos a un cine , "Los paraguas de Cherburgo" esa película nos cambió la vida , nos dio fuerza , éramos dos adolescentes heridos por la post guerra , veníamos de familias muy dañadas por la guerra. Un mundo nuevo se abría para nosotros , una esperanza de vida nueva , lloramos tanto en el cine , amamos a Catherine Denueve , nos prometimos que si teníamos una hija se llamaría Catalina, unos años más tarde nos casamos a nuestros 20 años y luego tuvimos nuestra hija que se llama Catalina, que bello dia en Paris donde nuestro corazón se abrió y se lleno de un amor infinito que hasta hoy permanece , ahora ya nacieron nietos ….Aly donde sea que estes estoy seguro que recuerdas esa tarde de nieve en Paris que llenó nuestro corazón adolescente de candor y luz .