“Nos volvimos locos en Chile haciendo negocios”: Carolina de Moras contra quienes se aprovechan monetariamente del coronavirus

Durante el capítulo de este miércoles de Bailando por un Sueño, Carolina de Moras aprovechó su rol como jurado para lanzar una fuerte crítica hacia aquellas personas que acaparan los útiles de aseo y productos de higiene en los supermercados.

“Nos cuesta mucho pensar en el de al lado, nos cuesta mucho tener conciencia con respecto al vecino“, partió diciendo la comunicadora.

“Antes que yo, una persona con el carro, y sin mentirte, Martín (Cárcamo), se llevó todos los Lysoform… Todos los desinfectantes que estaban en la góndola, todos. O sea, no tuvo cargo de conciencia. Yo me pregunto, ¿será que tiene un jardín infantil en su casa y un colegio que tiene que atender? Es tanta la paranoia que dicen ‘me quiero acaparar todo’ y no estoy pensando en el resto, porque todos necesitamos lo mismo”, explicó.

“No puede ser que el alcohol gel esté costando, los cinco litros, casi 40 mil pesos. O sea, nos volvimos locos en Chile haciendo negocios. Demasiado“, dijo molesta, recibiendo la aprobación de sus compañeros.