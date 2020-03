Lisandra Silva reveló que está sufriendo complicaciones en sus 28 semanas de embarazo

Lisandra Silva siempre mantiene al tanto a sus seguidores de Instagram sobre su embarazo, el cual reveló en diciembre del año paso.

Ahora, en su “diario de mamá”, la cubana se refirió a las dificultades que ha tenido su gestación: “28 semanas junto al intranquilo Noah que crece cada día y pareciera que baila y nada dentro su saco gestacional. Comienzo a sentirlo sobre la costilla derecha y el peso de la barriga ralenta mi paso, en otras palabras comienzo a caminar muchooo más lento y hacia los lados. La incomodidad al dormir es un hecho y los bochornos a medio día me dejan sin aliento”, partió contando.

Posteriormente, la pareja de Raúl Peralta reveló que tiene pubalgia y gengivitus, enfermedades que le provocan fuertes dolores en el pubis, además de encías inflamados, dolor y sangrado.

“Sufro de pubalgia y gengivitis y aún de vez en cuando me dan cuadros de vómitos. Les comento esto porque muchas veces las fotos no pueden describir la realidad del embarazo, que puede llegar a ser cruda y dolorosa. Tengo algunas manchitas en la cara ¡y he subido 16 kilos! Pero lo más importante es que cada día que pasa lo amo más y más#BabyNoah #Momtobe #28weeks”, escribió.