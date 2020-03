Daniella Chávez arremetió contra Bailando por un Sueño a través de Twitter

Este miércoles, Daniella Chávez fue la encargada de abrir el nuevo capítulo de Bailando por un Sueño con su baile onda disco.

Pese a tener una lesión en la costilla, la exconejita Playboy decidió bailar de igual manera, por lo que antes de su presentación, ella y el resto de los presentes hablaron de esa situación y de algunos aspectos de su vida privada.

Tras varios minutos de conversación, la modelo bailó y el jurado la evaluó con notas que iban del 5 al 7. Sin embargo, Aníbal Pachano decidió pedir el BAR, generando problemas entre Danilla, Conolly y Ríos, ya que estos dos le bajaron un punto cada uno por problemas de vestuario y detalles corporales.

En ese momento, Chávez no dijo nada y salió del escenario. No obstante, tras el fin del programa, la influencer arremetió contra los jurados a través de Twitter. “Primero que todo, el traje no lo hago yo. Segundo, se vio un calzón color piel que se pone abajo del traje, y todo estuvo listo hoy y solo me quedó una opción: usarlo“, comenzó aclarando.

“Lo otro que quiero decir, y la razón porque he querido renunciar, es porque desde el día uno me he sentido menospreciada por parte del jurado. Siempre me han castigado, hay personajes que no bailan y por lástima le ponen buena nota o porque son del canal“, agregó.

En esa línea, aseguró que dentro del espacio hay favoritismo hacia ciertos concursantes. “Hay gente que bailó sentada más de 40 segundos y le pusieron excelente nota. Yo hubiese hecho eso y soy la peor (…) Por eso no dan ganas de bailar, porque ya sé las notas y sé la disposición en mi contra y cómo favorecen a otros que no bailan nada. Tengo primero que todo tratar de luchar contra la corriente por mi fundación y porque estoy amarrada”.

“Solo quieren que mis fans manden mensajes de texto para salvarme y así ganar plata y a mí me hacen pebre en televisión. Me han perjudicado desde la ropa en adelante. ¡Prometieron hablar de mi familia y muestran mi culo en la televisión usándome!“, finalizó.