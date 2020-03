“Sin pánico”: Idris Elba comunicó que dio positivo en el examen de Covid-19

El actor británico, Idris Elba, informó a través de sus redes sociales que dio positivo en el examen del coronavirus.

A través de un video que compartió en Twitter e Instagram, el protagonista de The Wire, comunicó que “esta mañana di positivo en el test de Covid-10”. “Me siento bien, no he tenido síntomas hasta ahora, pero he estado aislado desde que descubrí mi posible exposición al virus”, agregó.

Tras su revelación, Elba aconsejó a sus seguidores, diciéndole que se queden en casa “y sean prácticos. Los mantendré actualizados sobre cómo estoy. Sin pánico”.

This morning I tested positive for Covid 19. I feel ok, I have no symptoms so far but have been isolated since I found out about my possible exposure to the virus. Stay home people and be pragmatic. I will keep you updated on how I’m doing 👊🏾👊🏾 No panic. pic.twitter.com/Lg7HVMZglZ

— Idris Elba (@idriselba) March 16, 2020