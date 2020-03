“Qué ingenioso”: Cristián Riquelme sacó carcajadas al mostrar las “consecuencias” de crear su propio alcohol gel

El actor Cristián Riquelme sacó carcajadas, como siempre, en sus redes sociales. Esta vez, por tratar de elaborar su propio alcohol gel para prevenir el contagio del coronavirus.

Tras su fallido intento, el intérprete nacional compartió una hilarante postal editada, donde se burla de las consecuencias de haber creado su propio producto.

En la fotografía, Riquelme simula haber perdido la mano, producto del exceso de cloro.

“Ya que las farmacias suben el precio del alcoholgel, y los pelotudos se los compran de a varios, he decidido hacer el mio CASERO, pero se me pasó la mano con el cloro. 😆 La situación es grave! Sí, lo sé. Estoy en cuarentena junto a mi familia, pero me tengo que tomar esto con un poco de humor para pasar el stress y la angustia de este mal pasar” escribió.

Obviamente, su publicación sacó carcajadas entre sus seguidores, quienes lo aplaudieron por su buen sentido del humor.