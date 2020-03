“Por favor, déntrese”: Denise Rosenthal compartió potente reflexión sobre avance del coronavirus

View this post on Instagram

No he dormido mucho en estos días, y como ya les presenté mis ojeras, espero las abracen como lo hago yo. Ahora, lo importante; tuvimos que viajar por trabajo hace unos días a México (nos informaban que todo andaba relativamente en orden y que nada afectaría nuestra agenda y lo planificado). Pero las cosas se complicaron, como ya tod@s saben, y hoy ya estamos en el aeropuerto para volver a casa y cumplir con la cuarentena. Amores, lo que está sucediendo, es importante. Vivimos una crisis social, política, ambiental, sanitaria, económica, de credibilidad, etc, y mundial. Ya no sabemos que creer, que pensar. Pero, fuera de las posibilidades o razones del porque está pasando esto, que no las sabremos quizás nunca, o tal vez en algún momento de nuestras vidas, lo importante ahora, de corazón es que seamos conscientes y lo más cuidadosos y responsables en lo posible. Tod@s sabemos que en Chile, existen muchas deficiencias en todos los sentidos posibles, y ya habrá momento de concentrarse en aquello. HOY, efectivamente podríamos contribuir si tomamos medidas concretas. Lo importante es controlar la curva en los contagios (en mis historias hay info clara). Si usted tiene la posibilidad (y el privilegio), de quedarse en casa, porfavor, dentrese. Por uds, por sus familias, pero por sobre todo, para aquellos que realmente lo necesitan. Nuestro sistema de salud, no está apto ni es suficiente para combatir todo esto sin nuestro apoyo. Efectivamente SE NECESITAN cambios en nuestro país, y hoy se hace aún más evidente. Yo por lo menos siento, que luego de esta gran crisis, debiese haber otro tipo de ordenamiento mundial, social, político, y económico. Pero ahora, hagámos todo aquello posible que esté en nuestras manos hacer. Mantenga también la calma, y el amor contenedor. Cuide su salud mental, hay mucha información dando vueltas. Yo llego a encerrarme y podremos hacer conciertos online, o no se alguna actividad que en el camino se nos ocurra para acompañarnos en esto. L@s quiero, cuídense mucho. (Conciertos en los próximos meses están siendo postergados, en mis historias les compartiré info) 💞