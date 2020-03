Flavia Medina sacó aplausos en Twitter por hablar sin filtros de su sexualidad en Podemos Hablar

Este viernes en Podemos Hablar, Flavia Medina entregó potentes declaraciones que dieron mucho que hablar en redes sociales. Sobre todo porque Marcelo “Chino” Ríos, otro de los invitados, cuestionó el actuar de la argentina.

Esto, porque la exchica reality habló de su vida y sexualidad sin filtros, revelando que varias veces había visitado playas nudistas y que había caído en el alcohol y las drogas.

Sin embargo, el exnúmero uno de Chile cuestionó la forma en que Flavia vive y disfruta su sexualidad, pese a que él contó situaciones similares.

Obviamente, los usuarios de redes sociales hicieron notar el machismo del extenista en Twitter, asegurando que es el “típico hombre que encuentra que está mal que las mujeres disfruten del sexo”.

Genial la flavia la que puede puede y la que no aplaude, ojalá acá en Chile no fueran tan pacatas y mojigatas y no se espanten tanto con el relato, pero genial sin ningún pelo en la lengua, y mejor si le pagaban!!! #PodemosHablarCHV

— lordelana (@Andreamedinaval) March 14, 2020