Amaro Gómez-Pablos confesó que Miguel Bosé lo invitó a pasar una noche juntos

Amaro Gómez-Pablos reveló en Sigamos de Largo que el cantante español, Miguel Bosé, se le insinuó hace algún tiempo.

En la sección “Mito o verdad” le enumeraron varios hechos al periodista, los cuales debía responder con sinceridad.

En esa línea, reveló que el intérprete de “Morena Mía” era uno de sus íntimos amigos. “Tuvimos una muy buena conversación, me parece que es un tipo además también extraordinario en su talento“, dijo.

Tras eso, Maly Jorquiera le preguntó: “¿Es verdad que te tiró los churrines, en este caso los calzoncillos?”.

“Sí, en su momento, sí. Pero no hay ningún inconveniente. En un momento, claro, me puse un poquitito más tenso, más nervioso. Pero resulta que el aproblemado debiera haber sido Bosé porque mal que mal, él me hace la invitación. Entonces yo empiezo a carraspear y no sé qué responderle ante esa oferta“, reveló el actual conductor de Bienvenidos.

Posteriormente, le consultaron qué oferta le había hecho Bosé, a lo que Amaro respondió: “Lo que tú me dijiste (a Maly)…La oferta fue, en definitiva, que estuviéramos juntos“, contó.

“Está bien, está bien, si esas cosas pasan en la vida. El tema básicamente, es que yo me lo quedo mirando y le digo una cosa pues muy burda. Trato de que no se sienta incómodo y le digo ‘mira, la verdad es que yo no soy gay“, agregó.

“Ahondo en el tema, porque le digo ‘no soy gay’, y en esta cosa tan gentil, por ahí, le digo ‘no descarto que el día de mañana pueda serlo, pero esta noche no lo soy’. Así es que respondí a tu pregunta”, detalló.