“Dos gotas de agua”: Ivette Vergara y su hija posaron juntas para Instagram

Ivette Vergara se llenó de buenos comentarios luego de compartir una fotografía en compañía de Maite, su hija, en el marco del Día Internacional de la Mujer.

La postal fue acompañada por un reflexivo mensaje que sacó aplausos entre sus seguidoras: “Feliz día a cada una de nosotras. Amémonos, valorémonos, respetémonos y disfrutemos cada uno de nuestros roles como hija, como madre, como amiga, y como las hermosas mujeres que somos. Somos fuertes, somos extraordinarias, somos hacedoras de milagros de la mano de Dios porque damos vida”.

“En nuestras manos está criar niños que se vuelvan hombres de bien y niñas independientes que hagan valer sus derechos y que sepan que no somos un envase”, continuó el mensaje.

“Altas, bajas, flacas, gordas, morenas, rubias, todas somos hermosas y tenemos los mismos derechos (…) Gracias a todas las mujeres maravillosas que me rodean: mi hija, mi madre, mi hermana, mis amigas y todas aquellas que me he cruzado en el camino”, finalizó.

Además, los usuarios y usuarias de redes sociales hicieron énfasis en el parecido entre ambas mujeres, asegurando que la periodista y su hija son “dos gotas de agua”.