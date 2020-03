Corey Feldman de The Goonies reveló que Charlie Sheen violó a Corey Haim cuando tenía 13 años

El actor estadounidense Corey Feldman reveló en su nuevo documental, (My) Truth: The Rape of Two Coreys, que Charlie Sheen abusó sexualmente de Corey Haim en la década de 1980.

El material se estrenó el pasado lunes en Los Ángeles y desde ese entonces ha generado gran polémica en el mundo del cine y televisivo del país norteamericano.

El protagonista de The Goonies confesó que Sheen lo violó durante el rodaje de Lucas (1986), cuando Haim tenía 13 años y Charlie 19.