Nicole Moreno fue captada en el aeropuerto solicitando resguardo policial

View this post on Instagram

¡ATENCIÓN! Nicole Moreno llega al aeropuerto de Santiago y pide protección policial, según pudimos ver y nos confirman diferentes fuentes la modelo está realmente aterrada con la idea de que la quieren matar. ¿Qué pasará realmente? Recordemos que Moreno había tomado la decisión de radicarse en Iquique junto a su hijo. #nicolmoreno #luli #escandalo #scl