El recordado Gerardo renace como pastor y participante de Bailando por un sueño: “Si yo no fuera ‘Rico suave’ no estaría hablando del Señor”

Figura infaltable en las radios y fiestas de los tempranos 90, el rapero Gerardo se convirtió en el primer ecuatoriano en volverse una figura internacional. Luego de varios años como ejecutivo musical, se convirtió al cristianismo, donde hasta hoy es pastor. Hoy, dio un nuevo giro en su carrera y está bailando en el nuevo estelar de Canal 13, Bailando por un sueño.

“Me ha costado un poquito desoxidarme y mover esos músculos que no se movían hace harto tiempo”, confesó el exrapero en Ciudadano ADN. Esta nueva experiencia televisiva lo satisface. “Me he hecho muchos amigos y me he comido la mitad de los mariscos de Chile”, confesó.

Los inicios de Gerardo no fueron fáciles. “Tuve que irme a Estados Unidos para cumplir mi sueño”, recordó. En el país del norte, antes de dedicarse a la música, hizo baile callejero y actuó, hasta que surgió su gran oportunidad “y me fui de cabeza”.

Sin embargo, se trató de una fama efímera. “Saqué dos álbumes más y no me fue tan bien. Pensé ‘hasta aquí llegué como artista’. Y pedí a la disquera que me diera la oportunidad de producir”, contó. El primer artista que lanzó como productor fue Enrique Iglesias. “Me fue mejor como productor que como artista”, reveló.

Hoy, convertido en abuelo por su hija mayor, vive en la tranquila ciudad de Kentucky, lugar de donde es originaria su esposa. Otro cambio radical en su vida tiene que ver con la religión: en el año 2001 decidió “darle mi corazón y todo mi propósito en esta tierra a Jesús”. Es pastor de una iglesia cristiana en esa ciudad, “y ese es mi nuevo propósito: decirle a mis hermanos lo lindo que es Dios”.

“Toqué fondo muchas veces, como artista y como persona”, recordó. Sin embargo, asegura que “yo no podría estar hablando ahorita si no hubiera tenido ese pasado. Con mi testimonio, la gente puede decir ‘yo también fui mujeriego, también caí al suelo’. Y les digo, si yo no fuera ‘Rico suave’ yo no estaría aquí hablando del Señor”.

Luego de ese pasado, hoy está escribiendo canciones cristianas. Y su hija del medio, Nadia, sigue sus pasos, al igual que su hijo menor “está tratando de buscar su identidad” y quiere ser rapero. Sin embargo, se niega a volverse su representante. “No quiero ser como Luisito Rey”. A ambos, dice, “los apoyo siempre, como padre y como pastor”.

Ahora, tiene suspendido su rol de pastor debido al “Bailando…”. A sus colaboradores en la iglesia “les mando fotos y videos de Chile, los mantengo al tanto. Vamos a ver hasta dónde llego”, dice, aclarando que ambos roles no son incompatibles, y que le interesa “romper los esquemas de que un pastor tiene que estar calladito”. Además, aseguró que está disponible para seguir con esa labor en Chile. “Cualquier iglesia que quiera tenerme dando ese testimonio, aquí estoy, el domingo tengo libre”.

En medio de un país convulsionado con un prolongado estallido social, Gerardo aseguró que “la política nunca ha sido lo mío”, pero comentó “al que consideramos el enemigo siempre le gusta dividir. Tiene que haber más amor entre nosotros”.