Leo Méndez Jr. reveló por qué no llevó a cabo su transición: “Me gusta verme más masculino”

La semana pasada, Leo Méndez Jr. fue el invitado de Sigamos de Largo, el late de Canal 13, donde reveló diversos detalles de su vida personal.

En la conversación, el joven habló sobre el proceso de transición que anunció en 2018, cuando estuvo en Vértigo, asegurando que en aquella ocasión “quería ser mujer”.

“Yo estuve 2 años con 8 meses, viviendo bajo las condiciones de mi pareja“, contó el participante de Bailando por un sueño, dando a entender que se sintió influenciado por su pareja en la decisión de hacer una transición. “No es tanto de culparlo, pero yo creía que a él le gustaba, entonces yo en mi cabeza trataba de autoconvencerme”, confesó.

Para su transición, tuvo que someterse a varias pruebas y exámenes psicológicos en Suecia, país donde vive, para saber si podía empezar con el tratamiento.

Sin embargo, cuando el papeleo ya estaba por finalizar, Leo se dio cuenta que eso no era lo que él quería. “El psicólogo me lo preguntó. Uno para hacer la transición y operarse, tiene que estar 100% seguro, y yo no lo estaba. Por eso a mí me dijeron: ‘Esto es una fase, tú tranquilo'”.

Además, comentó que “me gusta verme más masculino. Siento que me queda bien”. “Estuvo bien, porque no estaba siendo yo.Agradezco todo lo que pasó y haberme dado cuenta en ese momento. Ahora estoy siendo feliz por primera vez“, reflexionó.