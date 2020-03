Ingrid Cruz mostró cómo se prepara para la nueva nocturna de Mega

Ingrid Cruz mostró a través de sus redes sociales cómo se está preparando para la nueva nocturna de Mega, la cual estará protagonizada por Benjamín Vicuña, Paz Bascuñán y Francisco Pérez-Bannen.

En la imagen que compartió se ve a la actriz practicando boxeo junto a Christián Farías, reconocido entrenador.

En la publicación, Cruz escribió que “estos dos hombres maravillosos me han ayudado mucho para este personaje. Un entrenamiento distinto, no para estar más en forma ni para verme bien (que ayuda igual), si no un entrenamiento para darle vida a una parte de mi nuevo personaje”.

“Gracias por la paciencia y el apoyo. Y espero que les guste lo que se viene pronto. Próxima nocturna Mega”, agregó.