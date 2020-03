“Estoy al borde de la muerte”: Nicole Moreno nuevamente preocupó a sus seguidores

En el marco del Día Internacional de la Mujer, Nicole Moreno realizó una transmisión en vivo en Instagram, donde habló del bullying en redes sociales y de diversos aspectos de su vida.

Según consignó @copuchaschilensis, Luli contó el grave episodio que sufrió cuando estaba en Mekano, revelando que Julio Canales, su mánager de ese entonces, la dejó encerrada durante cinco horas en un departamento, y que al momento de contarle esto a sus cercanos, nadie le creó.

También confesó que en un viaje a Brasil sufrió una crisis de pánico y que tras eso la internaron para borrar su memoria.

En el video también acusó a Adriana Barrientos de hacerle daño.

Más adelante, Nicole aseguró que está al borde de la muerte: “Me da absolutamente lo mismo todo, me aburrí (…) Ni siquiera en el día de la mujer me pueden dejar tranquila, basta conmigo, basta con todo. Si recién hoy ustedes están marchando recién se dieron cuenta. Es es el costo en el que estoy ahora, al borde de la muerte“.

Sin embargo, esto no fue todo, ya que minutos después de su Instagram Live, publicó un preocupante mensaje en sus historias: “Qué esperan, que me asesinen para actuar? Ahora entiendo a la perfección por qué existen tantos”.

Recordemos que hace unos días la chica fitness publicó un mensaje de este tipo, en el que señaló que “al parecer estoy en peligro! Por favor exijo ayuda”.