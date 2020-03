Adriana Barrientos se refirió a las acusaciones de Luli: “Qué les puedo decir”

Este lunes, Nicole Moreno funó públicamente a Adriana Barrientos, acusándola de “asesina”.

Tras la polémica que causaron las declaraciones y acciones de la chica fitness, la “Leona” decidió responder y referirse a la acusación en su contra.

A través de Instagram Stories, Adriana aseguró estar muy afectada, ya que “mientras estaban todas en la marcha, yo estaba en mi casa casi que llorando (…) Qué les puedo decir. Me mandaron pantallazos e imágenes del video en vivo que hizo la Luli, que entiendo que en este minuto, no sé, se quiere (…)”

“Dice que está en peligro, que hay cinco países que la están buscando para matarla, que está con ese tema”, agregó.

“Salió hablando mal de mí y hoy es el Día de la Mujer y qué paja. Estoy como la mierda, la mierda, me gustaría poder contarles lo que me pasó”, reveló.

Posteriormente, hizo una publicación, donde comentó que “estoy pasando por un momento muy doloroso donde se me acusa de asesina, hace años esto me lo pude tomar con humor, al día de hoy me afecta demasiado ya que realizo una labor de educadora, trabajo con menores de edad, pequeños niños que sueñan con ser modelos donde soy la tía la profesora”.

“Si luli quiere seguir su camino de farandulera está todo bien, pero por favor yo no tengo hoy cómo darle a entender a mis pequeños alumnos que esta acusación se trata de un capricho de la persona en cuestión”, finalizó.