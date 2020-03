Yamila Reyna reveló que tuvo un encuentro amoroso con Mark González: Fue algo súper inocente

En el estreno de Cocina Fusión, Yamila Reyna reveló que tuvo un encuentro amoroso con Mark González hace más de 10 años.

La argentina confesó este episodio luego de que Karen Doggenweiler le preguntara a las invitadas si habían tenido algo con un futbolista.

Tras esto, la actriz comentó que “sí, he tenido mi época”, detallando que salió con un jugador chileno y otro de su país.

Pese a que al principio no quiso revelar de quién se trataba, luego de unos minutos cedió y dijo que “les voy a contar porque fue algo súper inocente, porque de verdad no pasó nada, unos besos nada más“.

“Yo venía de gira con las diablitas y un amigo en común nos presenta con Mark González, pero esperen que no fue todo lo que imaginan“, partió contando.

“Empezamos a charlar y él me pregunta ‘¿cuántos años tenés’? yo le digo ‘acabo de cumplir 22 y ¿vos? y me dice que la próxima semana cumplirá 22 y nos dimos unos besos y nada más”, prosiguió, para luego contar que “yo lo notaba que cuando nos dábamos un beso estaba nervioso. Luego me voy a Argentina, me meto a Google y dice ‘Mark festeja sus 18 años'”.

“Le escribo ¿oye acabás de cumplir 18?” y el esposo de Maura Rivera respondió que “sí te decía la verdad no me ibas a pescar”.