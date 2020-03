“¿Mamá, qué pasó con tu música?”: Hijo de Britney Spears dio detalles del futuro artístico de la cantante

El hijo menor de Britney Spears, Jayden Federline, sorprendió a los seguidores de la “Princesa del Pop”, luego de compartir un video explicando la situación actual de la carrera de su madre.

El niño de 13 años comentó a través de sus redes sociales que la intérprete de “Don’t Let Me Be The Last To Know” podría dejar la música definitivamente. “Una vez le pregunté ¿mamá qué pasó con tu música?’ y ella dijo: ‘No lo sé cariño, tal vez renuncie’, y yo dije ¿qué? ¿No sabes cuánto dinero haces con eso?”, contó.

En el video, Jayden también tuvo duras palabras en contra de su abuelo, Jamie Spears, a quien catalogó de “idiota”. “Bien podría morirse”, dijo el joven sobre el mánager de Britney Spears.

Federline aseguró que entregará más detalles sobre la vida de su madre, sólo si acumula más seguidores en sus redes sociales oficiales.

¿Qué pensará Britney Spears sobre esto?