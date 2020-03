Lisandra Silva compartió potente reflexión sobre su embarazo: “Crear una vida es un gran esfuerzo”

View this post on Instagram

La maternidad me ha llevado en un viaje muy profundo y peculiar, altos y bajos. Días en los que salto de felicidad y me siento muy bendecida y feliz. Otros en los que sufro de ansiedad y me cubren las preocupaciones y malos pensamientos. Esta hambre fugaz que llega a las 3 alas 4, 5, 6 y estos momentos frustrantes que en los que después de caminar una cuadra sientes que hiciste la maratón. . Mantenerme, animada, saludable y feliz es mi foco cada día. Obviamente crear una vida es un gran esfuerzo para el cuerpo y la mente. A todas las mamis allá afuera que se sienten identificadas! Desahóguense aquí debajo! Hace bien 🤍