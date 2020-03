Gonzalo Cáceres afirmó que Daniel Fuenzalida debería haber animado Bailando por un Sueño: “El Huevo es Tinelli”

Una figura relacionada con el estilo y la moda en Chile es Gonzalo Cáceres. A los 67 años, viene saliendo de un asalto y un diagnóstico de diabetes, enfermedad “que antes se decía que era por el azúcar, pero se sabe que es emocional”, según confidencia en entrevista con Ciudadano ADN.

Hoy es panelista de “Me late”, programa de Daniel “Huevo” Fuenzalida en TV+, a quien reconoce como una gran dupla televisiva y personal. “Es el hijo que me hubiera gustado tener”. Según Cáceres, “él debería haber animado el programa de baile (Bailando por un sueño, nuevo estelar de Canal 13). El Huevo es Tinelli. Martín Cárcamo es maravilloso, pero es para entrevistar al Papa”, aseguró.

Otro para el que tiene palabras generosas es Vasco Moulian, “que es un gran crítico, y sabe cómo dice las cosas”, criticando de paso “esa cosa tan putijunta que nos ha caracterizado desde siempre a los chilenos. Cuando venía Xuxa decíamos la X, la U, la X y la A”.

Gonzalo, aunque asegura tener para su vejez “una previsión tranquila y una familia que, ante cualquier cosa que me pase, va a estar conmigo”, tomó postura a favor del estallido social. “Se han sentado arriba de la gente de edad, de la medicina. Todo esto es un consorcio de ganar a costillas de los otros. Eso lo entiendo totalmente y estoy a favor, y si no tuviera que usar un bastón estaría en medio de la marcha”. confesó. Sin embargo, asegura que “lo que no entiendo es la brutalidad de andar rompiendo todo y destruyendo todo. Eso no lo vi ni siquiera en la UP”.

Una crisis en la que, en su opinión, “ni el Festival se tendría que haber hecho. Estamos en un momento muy fregado”. Del mismo modo, aplaude la suspensión de la gala festivalera. “Para qué, para que se luzcan mostrando la riqueza. A algunos le sumaban la ropa y eran 80 millones en el cuerpo”, comentó, aclarando que no se trata de suspender el glamour, porque “ése nace en la persona”.

Su diagnóstico de Viña 2020 es poco feliz para los humoristas. “No me gusta cuando mezclan la política con el humor. Por eso Coco Legrand es fantástico. La sabía hacer. Acá era demasiado directo, muy panfletario. Un Festival tiene que ser un Festival de la Canción. Para mostrar otro tipo de cosas está la calle”, dijo, agregando su objeción frente a las declaraciones políticas de los artistas. “Me pongo a hablar contra Chile, pero no cuento que gané un millón de dólares viniendo al Festival. Vienen bien pagaditos”.

Tampoco le entusiasma la figura de Sebastián Piñera. “Le encuentro poca energía al Presidente. Se necesita una persona que sea más tres cucharadas y a la papa”, dice, aunque tampoco se compromete con otra opción. “Yo no creo en Kast. Los extremos nunca han sido buenos en ninguna parte”, dice. Consultado por el look del mandatario, fue aún más enfático: “Es que yo creo que ya no hay vuelta, mijito”.

En este momento de su vida, adelantó que uno de sus proyectos más preciados es publicar su biografía, “que lo único que quiero es que me la escriba mi amigo, el director de La Cuarta”, el periodista Sergio Marabolí. En ese texto, adelanta que no hablará de “cosas ofensivas”, pero “va a ser un libro muy interesante porque tuve la gran suerte de tener a los grandes personajes del mundo en mis manos”. Otro tema que prefiere evadir es su vida sexual, la que asegura es inexistente. “Yo fui producto de una violación a los 4 años, quedé como marcado. Estando con los hombres más estupendos y las mujeres más estupendas, nunca me interesó”.

Tras codearse en la época dorada del Festival de Viña con estrellas como Julio Iglesias o The Police, rescata entre sus figuras favoritas a Cecilia Bolocco (“ella salió Miss Universo por la distinción que tiene, por hablar inglés y por comportarse como una reina”, dijo), aunque reprobó su casamiento con el expresidente argentino Carlos Menem. “Lo encuentro lo más horrible que hay. Cómo te casaste con este mono tití, le dije un día”. Mejores palabras tuvo para su exmarido Michael Young: “Estupendo, un artista de cine”. “Al que tiene ahora, el Pepo, yo lo adoro. Su mamá fue el gran amor de mi papá en Antofagasta”, agregó sobre su actual pareja, el empresario José Patricio Daire.

Entre sus anécdotas festivaleras, recordó un encontrón que tuvo con Luisito Rey, el papá de Luis Miguel, de quien presenció un episodio de violencia contra su pupilo. “Vi un viejo lo más ordinario que hay, feo como la noche, con un cinturón así de grueso. Le dije, ‘que yo te pille tocando al niño y te vas preso’. Quedó tieso. Qué me hubiera hecho algo a mí, si tenía a la policía abajo. Habría desaparecido. Siempre he sido muy frontal yo. Si yo no fui a jugar al luche a la Escuela Militar”.

También recordó cuando fue el maquillador oficial de la Junta Militar, Pinochet incluido, aunque resiste a vincularse políticamente a ellos. “Después maquillé a Frei. Era mi labor. Pedro Lemebel dijo que yo había sido amante de Pinochet. A una periodista le dije, ‘si fuera así, tú crees que viviría acá, viviría regio en Miami. No voy a entregar el cuerpo gratis, tontorrona'”.

Del mismo modo, se reconoció como amigo de Álvaro Corbalán, “desde la Escuela Militar. Yo les cantaba, les cosía la escarapela, los calzoncillos. Yo era como la Simplemente María de la Escuela Militar. Lo que hizo Álvaro, ¿qué tengo que ver yo en el pastel? Para todo el mundo fue terrible, pero uno es amigo de la gente hasta el final de los días”. Un vínculo con la milicia que “me sirvió para sacar de Chile a mucha gente que yo quería mucho. No creo en que la gente mate. Solamente Dios tiene el derecho de matar”.

Gonzalo también recuerda con especial cariño “Jet Set”, programa de farándula que animó en Chilevisión en los 90. “Ahí nacieron los in y los out, eso los inventé yo. Hasta le gané a Cachureos”. A la hora de elegir los in y los out de su vida, asegura que “de todo tengo algo lindo”, pero su “out” es “no haber logrado lo que un ser humano tiene que lograr en la vida: el amor y haber tenido sexo. No ha llegado todavía, así que chiquillos, si hay alguno que sea caballero, ejecutivo, buena persona”.

Tampoco, en este momento de su vida, cree que su vida será muy longeva. “La muerte es un regalo que te hace Dios. Quedar botado en el suelo es un castigo. Hay que irse como la Monroe, estupenda”.