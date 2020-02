Sigrid Alegría recordó con un video su icónico piscinazo como Reina de Viña 2014

View this post on Instagram

Hace 6 años Encina: Cómo promocionamos nuestra teleserie que estrena en marzo, si toda la prensa estará en febrero en el Festival de Viña? Podrías ser nuestra candidata a Reina? Yo: No. (Más tarde en el camarín, una amiga-productora se sienta conmigo) Bolumburu: Por qué no quieres? Yo: Porque no quiero que las cosas se confundan. Soy actriz. Bolumburu: Y si hicieras un trabajo artístico novedoso para el piscinazo? Yo: Mmm,… algo llamativo, provocativo y respetuoso al mismo tiempo. Bolumburu: Harías otra vez cuerpos pintados? Yo sonrío: Seeee A los días se invita a @marlonparra_tattoorockers a jugar, quien dijo que sí, y probó la pintura en su hija, pintándole un bracito y metiéndola a la tina. La pintura no se salía. ☺️ Estaba todo listo. Gracias @carolabolumburu , por ser lo suficientemente traviesa y creativa conmigo. 🌸 Gracias @pamerodriguez por estar conmigo siempre y como siempre. Tremenda representante! Gracias también por tu hermandad y tus abrazos aéreos sinceros 🌸 Gracias @beapalma por maquillarme en este momento tan madrugador. Aún te recuerdo agarrándote la carita cuando salí del agua 🌸 Gracias @franciscosaavedr por hacernos creer a todos que este momento sería hermosamente inolvidable 🌹 Gracias @marlonparra_tattoorockers , siempre respetuoso y profesional. Cool.