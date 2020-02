Vale Roth reivindicó su actual momento tras los problemas de salud que tuvo en el pasado

“Lo mejor es estar bien con uno mismo y tener un equilibrio en la vida, no obsesionarse con nada”. Esta fue parte de la reflexión que hizo Valentina Roth en su cuenta de Instagram.

En medio de los ensayos para Bailando por un Sueño, estelar de Canal 13 en el que participará, la figura hizo un alto para recordar los diversos problemas de salud que tuvo por años.

“Todos los excesos son malos. Como muchos saben, yo llegué a pesar 42 kilos, midiendo 1,67. Ya no podía caminar”, escribió Roth. También afirmó que “no estoy en mi mejor momento porque hace un año no entreno bien. Me rompí los meniscos y aún no me opero”.

Agregó que “yo era blanco o negro y ahora estoy muchísimo más relajada. No pienso todo el día en estar marcada, no me miro 718293926 veces al espejo, no me estreso si subo de peso porque sé que esforzándome bajo“.

Vale Roth aludió además a los trastornos alimenticios que sufrió en el pasado. “La anorexia y bulimia fueron enfermedades que tuve por 12 años. Difícil salir. Si creo que nunca se puede al 100% siempre hay recaídas, pero acá estamos, con un cuerpo mucho más saludable disfrutando la vida como debería haber sido hace muchos años”, escribió.

Finalmente, aseguró estar “enfocadísima” y “más feliz que nunca” por su participación en el programa de baile.