Renata Ruiz está embarazada: “Me van a tener que esperar un poco para hacer la foto oficial”

A través de sus redes sociales, Renata Ruiz anunció que está esperando su primer hijo.

Eso sí, expresó que la espera apenas puede hacerse visible. “¿Ya se nota un poquitito? He estado esperando lo que se han sentido como años, para poder tomarme una foto”, escribió en su cuenta de Instagram, junto a un emoji de embarazada. “Pero no me sale”, aseguró.

“¿Me van a tener que esperar entonces un poco para hacer la foto oficial bueno?”, añadió, excusándose en lo “producida” que saben sus seguidores que ella es.

La modelo, socióloga y comunicadora está casada desde diciembre de 2019 con Max del Río, director de la productora Lotus, responsable de Lollapalooza Chile.