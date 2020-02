Nicole Moreno y su nueva ciudad: “Yo necesitaba Iquique e Iquique me necesitaba a mí”

Nicole Moreno reveló que se encuentra viviendo en Iquique desde hace algún tiempo con su hijo, ya que se enamoró de dicha ciudad luego de participar en el Campeonato Elite Pro Grand Prix Internacional, donde ganó segundo lugar en la categoría fit model.

Tras meses de eso, la exchica reality conversó con Soy Chile sobre su decisión, asegurando que “el norte siempre me gustó pero nunca me imaginé que me iba a gustar tanto un lugar como para decidir quedarme. Hice los trámites para traer a mi hijo y que pueda estudiar acá, así que estoy feliz con eso y él también”.

En la conversación contó que tras el campeonato se dio cuenta que “yo necesitaba Iquique e Iquique me necesitaba a mí. No sé por qué te estoy diciendo esto, pero es un lugar mágico, con mucha historia, especial y a pesar de que yo viajo un montón no me había sentido tan bien y eso lo logró este lugar”.

Pese a que se encuentra muy feliz en su nuevo hogar, Luli aclaró que viajará constantemente a Santiago, ya que está estudiando para convertirse en personal trainner.