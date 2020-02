Karen Bejarano mostró influencia de popular dieta: “Estaba flaca pero no me sentía conforme”

“Hace un mes hacía todo mal”, contó Karen Bejarano en su cuenta de Instagram. La cantante y figura de TV habló sobre los cambios que ha sufrido en las últimas semanas, debido a modificaciones en su alimentación.

Bajo la supervisión de un especialista, Bejarano comenzó a hacer la dieta cetogénica o “keto”, que consiste en la ingesta de grasas “buenas” –pescado, palta, aceites de coco y oliva, entre otros– y la disminución de los carbohidratos. El objetivo es que el organismo produzca más energía y con ello múltiples beneficios para el organismo.

“Comía poco (nunca tomaba desayuno, comía ensalada y una proteína en el almuerzo y la cena), tomaba muy poca agua, trotaba 3 o 5 veces por semana por más de 45 minutos, no entrenaba musculatura, todo lo que comía me hacía sentir pesada, me daban cólicos y creía que era intolerante a todo porque literalmente todo me hacía sentir mal“, explicó Bejarano.

Respecto de su peso corporal, agregó que “si bien estaba flaca (59 kilos), no me sentía conforme conmigo“. Por esta razón, su nutricionista le recomendó un cambio de dieta. También modificó su rutina de ejercicios del cardio –resistencia, ritmo cardíaco y respiración– al HIIT, que es un entrenamiento en intervalos de alta intensidad.

“Perdí 2 ½ kilos de grasa y gané 2 kilos de masa muscular. Mi peso se mantuvo pero cambió su composición y por Dios que se nota. Si alguien me lo hubiese contado no le habría creído”, señaló Bejarano.

Finalmente, recomendó tener constancia y asesorarse de manera correcta. “Quiero decirles que no tienen que dejar de comer para estar en su mejor forma. Deben siempre guiarse por especialista y así podrán ver los resultados que buscan”, concluyó.