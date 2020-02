“No hay palabras”: Joaquín Méndez sorprendió cantando y tocando guitarra con Luis Jara

El panelista de Mucho Gusto de Mega, Joaquín Méndez, sorprendió a sus seguidores en Instagram con un video cantando y tocando guitarra junto a Luis Jara.

El exchico reality y el artista nacional interpretaron la canción Yo vengo a ofrecer mi corazón de Fito Páez.

“Un arte que me gusta mucho. No lo sé hacer bien, pero lo hago con el hart (heart)”, escribió el argentino en la red social.

Sus seguidores no se hicieron esperar para dejar comentarios positivos, donde le escribieron cosas como “hermoso, se me puso la piel de gallina”, “¡qué lindo cantas!” y “hermoso, no hay palabras”.