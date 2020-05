Escucha “Adela y los calcetines desaparecidos”, de Florencia Herrera

Autor: Florencia Herrera

Ilustraciones de Bernardita Ojeda

Dirección: Los Fi

Elenco: Josep Ramió, Josefina Yañez, Leyla Saleh, David Olivares, Alejandra Castro.

Reseña del cuento:

Adela no encuentra sus calcetines en su closet. Adela no reconoce a sus vecinos. Muchas cosas comienzan a desaparecer a su alrededor. Pero no es que las cosas no estén. Es ella la que no las puede ver. Poco a poco se acostumbra a no ver y comienza a usar sus otros sentidos.

Reseña de la compañía:

Los Fi son una compañía de teatro musical que, a través de sus espectáculos sustentables, nos invitan a reflexionar sobre la importancia de la creatividad, el trabajo colectivo y el valor de atreverse a ser diferentes.