Nobel de Economía 2023 reconoce a Claudia Goldin por sus estudios del mercado laboral femenino

Durante la mañana de este lunes 9 de octubre, se anunció que el Nobel de Economía 2023 es para Claudia Goldin, economista estadounidense que indagó en el mercado laboral femenino y las razones históricas por las que está subrepresentado, estudios que ayudan a comprender la actualidad y el futuro del trabajo de las mujeres.

En el anuncio, el Comité del Nobel en Ciencias Económicas señaló que entregó el premio a Claudia Goldin “por haber avanzado en nuestra comprensión de los resultados del mercado laboral de las mujeres“.

La investigación de Claudia Goldin por la que fue galardonada con el Nobel de Economía muestra fundamentalmente que las diferencias entre hombres y mujeres en el mercado laboral están determinadas por diversos factores durante los distintos períodos del desarrollo social, hecho que debe ser considerado por quienes elaboran las políticas para disminuir la brecha.

“Comprender el papel de las mujeres en el trabajo es importante para la sociedad. Gracias a la innovadora investigación de Claudia Goldin, ahora sabemos mucho más sobre los factores subyacentes y sobre los obstáculos que tal vez sea necesario abordar en el futuro”, dijo Jakob Svensson, presidente del Comité del Premio de Ciencias Económicas.

Dentro de las conclusiones de los estudios desarrollados por la Nobel de Economía 2023 está que no basta que hombres y mujeres tengan las mismas oportunidades de acceso a la educación, ya que hay otros factores que afectan el desarrollo y la permanencia femenina en el mercado laboral.

Los estudios de Claudia Goldin también han enseñado que el cambio lleva tiempo, porque las decisiones que afectan carreras enteras se basan en expectativas que luego pueden resultar falsas. En ese sentido, indica que los cambios importantes en la fuerza laboral sólo pueden ocurrir en períodos de tiempo relativamente cortos, cuando los grupos que adoptaron el nuevo comportamiento en el mercado laboral comienzan a alcanzar la mediana edad y afectan las elecciones profesionales de las mujeres más jóvenes.

El comité del Nobel de Economía destacó además que gracias a los estudios de Claudia Goldin “también sabemos que sus ideas van mucho más allá de las fronteras de Estados Unidos y que se han observado patrones similares en muchos otros países. Su investigación nos aporta una mejor comprensión de los mercados laborales de ayer, hoy y mañana“.

The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2023 Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel to Claudia Goldin “for having advanced our understanding of women’s labour market outcomes.”#NobelPrize pic.twitter.com/FRAayC3Jwb

— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 9, 2023