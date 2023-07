Luego que representantes de los partidos políticos llegaran hasta las dependencias del ministerio del Trabajo, convocados por la titular de la cartera, Jeannette Jara, para abordar la reforma al sistema previsional, fue la propia secretaria de Estado quien dio luces del estado de las conversaciones: existe, a su juicio, una “ventana de oportunidad” para llegar a acuerdo, aunque “hay que tomarlo con calma”.

Tras el encuentro, Jara, en conversación con Meganoticias, aseguró que la temperatura de los diálogos, en general, están “un poco mejor porque se han ido decantando las posiciones”, pero “es necesario ir flexibilizando posiciones”:

“Esto no se trata de una trinchera de un partido u otro, si no que de la gente y el debate no ha estado ahí; el debate está en la AFP, en la industria, en la heredabilidad (…) Todos los mitos que se levantan es para generar un temor en la población y que se entorpezcan los cambios”.

Los motivos, a juicio de la ministra, por los que hay quienes defienden que se mantenga el actual sistema de pensiones son dos: por una parte, una industria “que ha tenido un muy buen negocio y les interesa que se mantenga, han hecho todo lo posible para que nadie cambie”; y por otro lado, quienes rechazan de plano el sistema previsional como “derecho social y que las personas mayores lo tienen que resolver individualmente”.

Con todo, y en la línea del llamado del Presidente Gabriel Boric en esta materia en la última cuenta pública (a ceder), Jara precisó que la línea del Ejecutivo está “cuando se cumple el objetivo que es subir las actuales pensiones de los jubilados”.

¿Cuándo estaría resuelta la reforma previsional? La titular de Trabajo respondió:

“Queremos tratar de llegar a un acuerdo pronto, en los próximos dos meses, pero no quiero dar una fecha exacta”.

Lo anterior, en función del plebiscito de salida, las elecciones municipales y de gobernadores, y más. Eso condiciona a que el espacio actual de debate es “una ventana de oportunidad”.