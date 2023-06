El Banco Central mantuvo la tasa de interés de política monetaria en 11,25%. “La evolución más reciente de la economía apunta en la dirección requerida”, fue parte de lo que el consejo del ente rector remarcó tras la decisión.

“De mantener estas tendencias, la TPM iniciará un proceso de reducción en el corto plazo”, agregaron en un comunicado, previendo que la decisión sea para julio.

Parte de los argumentos del consejo fue que la inflación total y la subyacente han disminuido de acuerdo a las predicciones. “Yo me habría inclinado como la minoría”, resumió de entrada el Ph. D. en Economía y académico de la Universidad de Chile, Joseph Ramos, en conversación en ADN Hoy la mañana de este martes.

Lo anterior, puesto que la decisión que tomó el BC fue por voto dividido: el voto minoritario, promovido por los consejeros Pablo García y Stephany Griffith-Jones, proponían reducirla a 10,75%.

Ramos explicó: “Esencialmente, la mayoría del BC optó por la seguridad”.

Así las cosas, el economista pudo atribuir el alza de la inflación “precisamente por los volátiles, como alimentos, subieron mucho a raíz de la guerra de Ucrania. Que no esté subiendo es una buena noticia: aunque la guerra persiste, no ha vuelto a subir el precio de los alimentos. La inflación en núcleo, está cayendo, no tanto como el IPC general. Pero la declaración de la mayoría del consejo piensan bajarla el mes que viene y la fuerza dependerá de la evolución”.

¿Cuál es, entonces, el pie en el que queda la inflación? “En términos de inflación, no cabe duda, estamos viendo luz. Los más pesimistas hablan de 5%, 4,8% de inflación a fin de año. Eso, comparado con el 14% de agosto de 2022 es una fuerte baja. No se ha dado todavía, pero claramente ya es más de la mitad del camino”, explicó.

En este contexto, Ramos asegura que el ajuste en julio podría ser más fuerte, lo que “vendría siendo lo mismo”.

Pero el escenario es lo opuesto a lo catastrofista: “Tampoco es que estamos en una crisis: la economía está estancada, eso es cierto, pero tampoco es que la producción esté cayendo 5% o 15%, como los años 83′ y 75′. Entonces uno reserva la mayor artillería para recesiones más agudas”.

“Propongo no solo que haya más gasto e inversión pública, sino que esta se trabaje afuera de las ciudades a tres turnos: aumenta el empleo. Es una pena que las máquinas queden descansando toda la noche en lugar de estar trabajando en la construcción de caminos. El empleo es lo que más quieres estimular. Se estimularía la inversión si se trabajara a tres turnos”, propuso el economista al el diálogo.