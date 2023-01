Seis grupos económicos chilenos aparecen en el ranking de empresas familiares más grandes del mundo

Un estudio realizado por EY y la Universidad de St. Gallen, reveló que seis firmas chilenas forman parte del ranking de empresas familiares más grandes del mundo.

Las familias chilenas que aparecen en esta listado son los Angelini (posición 68 del ranking), Paulmann (115), Solari (119), Luksic (227), Matte (288) y Vial (444).

De este listado, tres compañías subieron de posición en comparación al año anterior debido al aumento de sus ingresos. Antarchile S.A., del grupo Angelini, escaló 18 puestos, ya que pasó del 86 al 68. Asimismo, Quiñenco, del grupo Luksic, trepó 10 posiciones, luego de que en 2021 se encontrara en el lugar 23. En tanto, CMPC (familia Matte), subió en 23 posiciones.

En ello, según consigna La Tercera, Cencosud (Paulmann), y S.A.C.I. Falabella (Solari) mantuvieron sus posiciones, mientras que Agrosuper S.A. (Vial) cayó en 11 puestos.

“Las empresas familiares exitosas son reconocidas por ser ágiles, innovadoras y decididas. También están listos para adaptarse al cambio social y económico”, indicaron en el informe.

No obstante, hicieron hincapié en el “progreso limitado con la diversidad y la inclusión”, puesto que solo 29 empresas (5,8% del total) tienen una directora ejecutiva.

Las compañías que integran el top 5 de las empresas familiares más grandes del mundo son Wal-Mart Inc; Berkshire Hathaway, Inc.; Cargill, Inc.; Schwarz Group y Ford Motor Company.