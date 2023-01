Este jueves 5 de enero, el dólar abrió con una pequeña tendencia a la baja y se ubicó, por el momento, cercano a los $850.

De acuerdo a la información de la Bolsa Electrónica de Chile, la divisa internacional inició el día en los $851,25 para descender a los $848,50 a las 08:51 horas.

Pero el dólar continuó moviéndose y registró una nueva subida a los $853,80 para tocar los $851,20 a las 09:39 horas.

Sin embargo, la moneda norteamericana siguió fluctuando este jueves 5 de enero y se ubicó en los $851,60 a las 10:14 horas, marcando una variación diaria de -0,54%, es decir, 4,59 pesos más que el pasado miércoles ($856,19).

Por su parte y de acuerdo a la Comisión Chilena del Cobre, el metal rojo tuvo una jornada positiva en la Bolsa de Metales de Londres, marcando una variación diaria de 2,57%, llegando a 3,819 dólares la libra del recurso minero.

Precio del cobre BML, 5 de enero 2023:

US$ 3,819 la libra (US$ 8.420,0 la tonelada)

Variación diaria: 2,57%

Promedio 2023: US$ 3,783 la libra.

— Cochilco (@CochilcoChile) January 5, 2023