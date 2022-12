El Hotel Crown Plaza de Santiago llegaría al fin de su ciclo para dar paso a lo que sería el Hotel Le Méridien. El cambio de firma se llevaría a cabo durante el próximo año, terminando así con los 20 años de funcionamiento del hotel.

Le Méredien firmó una carta no vinculante asegurando la fidelización, ganando puntos frente al Intercontinental Hotels Group (IHG) y Hilton para convertirse así en el candidato ideal.

Como una de las razones para generar este reemplazo, se les presentó a los aportantes un estudio Cadem el cual dio como resultado que un 87% de los encuestados contrataría de igual forma al actual hotel aunque este cambie de marca. Mientras que el porcentaje restante se divide entre quienes contratarían menos (10%) y quienes lo harían más (4%), según lo consigna el Diario Financiero.

Los aportantes al fondo se sumaron al cambio de los estatutos, los que ahora permitirán darle más participación a los proporcionadores quienes podrán ser accionistas en diferentes niveles.

El nuevo hotel es de origen francés y data desde 1972 cuando los dueños de la aerolínea AirFrance crearon la cadena de edificios que tiene presencia en diferentes partes del mundo, como en Panamá, Barcelona y Nueva York.

Las cifras negativas del Crown Plaza

En el último tiempo y debido a la progresiva recuperación económica en el país, el sector inmobiliario está volviendo a tener números positivos. Lo que se dejó ver en el Margen Ebtida, el cual refleja la rentabilidad de las empresas y que en octubre de este año fue de un 12%. No obstante, el Crown Plaza tuvo un Ebtida negativo de un 52% y las perdidas se cifraron en US$ 1 millón.

Por otra parte, los Hoteles que registraron cifras positivas, fueron el Ritz Carlton, con un 27% y casi US$ 3 millones; el Intercontinental, con un 19% y US$ 2,1; finalmente está el Sheraton con un 3% y US$ 362.023.