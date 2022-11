Ignacio Briones alerta posible ola de “proyectos populistas” en el Congreso ante negativa proyección económica para el 2023

Este miércoles, en medio de su participación en el seminario online, Perspectivas Económicas 2023 para las empresas en Chile, realizado por Altadirección Capital junto a ADN, el exministro de Hacienda de la segunda administración de Sebastián Piñera, Ignacio Briones, advirtió un ola de “proyectos populistas” en el Congreso ante la negativa proyección económica para el 2023.

Durante su exposición, el economista expresó que “en el caso de Chile las noticias son malas. El crecimiento del 2023 está completamente jugado, no hay nada que hacer, ya estamos en recesión”.

A esto se suma que el próximo año “vamos a seguir teniendo una inflación más alta de lo que estamos acostumbrados” y al mismo tiempo, anticipó “una subida en la tasa de desempleo”.

“Un cóctel económico complejo”

En ese sentido, Ignacio Briones apuntó que todo lo anterior, sumado a la pérdida de inversión, genera “un cóctel económico complejo”, el cual podría derivar en una era “populista en el Congreso, que termine agravando la enfermedad”.

“Los retiros (de AFP) se van a seguir proponiendo y espero que no se aprueben, van a haber proyectos de ley que congelan precios, que plantean impuestos diferenciados a ciertos bienes y servicios, van a haber demandas por transferencia del Estado, entonces es un llamado de atención bien relevante”, dijo.

“Vamos a tener un periodo duro para las empresa, las personas, la economía, pero invito a mirar más allá, porque soy un convencido que Chile tiene oportunidades increíbles y que está en nosotros aprovecharlas en medio de una crisis”, agregó el extitular de Hacienda.

Cambios en el Gobierno

En esa línea, Ignacio Briones aprovechó la instancia y se refirió a los cambios de timón que ha mostrado el Presidente Gabriel Boric en algunos de sus proyectos de Gobierno, con el fin de dar mayor certeza a los inversores y a las y los chilenos.

“Yo lo veo como algo 100% positivo, si el Gobierno no estuviera dándose vueltas respecto a lo que antes había sostenido, la acusación sería que no ve la realidad y me parece que el Presidente ha sido pragmático y eso hay que saludarlo, porque además, debe ser difícil reconocer una y otra vez que aquello que dije ayer, hoy tengo que hacer lo contrario y ojalá eso sea la tendencia”, cerró el exministro.