Dueño de marca de ropa Patagonia dona la compañía para combatir el cambio climático

Yvon Chouinard fundó en 1973 la marca de ropa para el aire libre Patagonia, y 49 años después decidió donar la totalidad de la compañía, avaluada en 3 mil millones de dólares, a ONGs para combatir el cambio climático.

El multimillonario, en acuerdo con su esposa Malinda y sus dos hijos adultos, decidieron transferir la propiedad de la compañía, que no está listada en bolsa, a un “trust” (un fondo) y a una fundación especialmente creada para luchar contra el calentamiento global y para proteger tierras alrededor del mundo.

En agosto ya habían transferido el 2% de las acciones de la compañía a una nueva entidad llamada Patagonia Purpose Trust. Ahora completaron la transferencia del 98% restante,

“No sabía que hacer con la compañía porque yo ni siquiera quería una compañía (…) No quería ser un hombre de negocios. Ahora me puedo morir mañana y la empresa seguirá haciendo lo correcto por los próximos 50 años y yo no tendré que estar ahí”, señaló Chouinard en entrevista con el New York Times.

La marca de ropa tiene tiendas e 10 países, incluido Chile, por las que se ha vuelto una referencia en prendas para utilizar al aire libre.