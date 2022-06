Ignacio Briones y escenario económico en Chile: “Hay que aplicar la cura correcta y pagar los costos de la enfermedad”

Pagar el costo por la medicina correcta. Esta es la analogía que usó el exministro de Hacienda, Ignacio Briones, sobre el escenario económico que afrontará Chile. Según el Banco Central, el país llegará se acercará a un 13% de inflación interanual en el tercer trimestre del año y se espera que en 2023 el país tenga un crecimiento en el rango del -1% y 0%.

En conversación con ADN Hoy, el economista explicó que “tuvimos una economía en 2021 que fue un espejismo, estaba fuera de equilibrio”, pero que “cuando hay seriedad detrás uno tiene que volver al equilibrio. Vamos a tener un aterrizaje que no va a ser tan suave”.

En línea con lo dicho por el Central en su último IPoM, Briones considera que “el próximo año es preocupante. Lo más probable es que tengamos crecimiento negativo” y que “todo hace suponer que en 2023 la inflación va a ir cediendo, si bien el crecimiento va a ser negativo y va a ser un escenario bien malo para Chile”.

Complejo escenario para el ministro Marcel

Ignacio Briones destacó la capacidad del actual ministro de Hacienda, Mario Marcel. “En tiempos difíciles uno valora la calidad del doctor. Indudablemente el ministro de Hacienda no solo tiene todos los pergaminos, sino que tiene mucha experiencia, una alta calidad técnica mezclada con capacidad política, y algo muy importante es que tiene mucha calma”, dijo.

Si bien hoy Marcel es uno de los ministros mejor evaluados por la ciudadanía, Briones considera que el camino en estos próximos años no será fácil. “Le va a tocar complicado al ministro de Hacienda, porque tenemos un cóctel de bastantes ingredientes complejos. Recién estamos entrando en este túnel” , sostuvo.

“Hay que aplicar la cura correcta y pagar los costos de la enfermedad”, añadió Briones. “Este es el dilema y para cualquier ministro de Hacienda es complicado porque van a surgir presiones por medidas populistas, fijar precios, pedir todo tipo de bonos”.

Y destacó la capacidad del Mario Marcel para poder explicar a la ciudadanía los efectos negativos de algunas iniciativas: “El ministro de Hacienda ha sido bastante claro en eso y hay que seguir respaldándolo”.

Panorama futuro y la nueva Constitución

Sobre el ambiente de inversión que hay en el país con la administración del Presidente Gabriel Boric, el exministro de Hacienda dijo en ADN que “los empresarios no vienen a invertir en Chile por buena onda, porque les cae bien el Presidente o el ministro. Vienen cuando ven oportunidades de inversiones y eso va de la mano con las señales de largo plazo, de cierre de incertidumbre, reglas atractivas y estables”.

Además, destacó que no está de acuerdo con Marcel sobre aprobar la propuesta constitucional de la Convención, pero hizo un llamado a “que en este debate todos tengamos la altura de mira para decir lo que pensamos -con argumentos- sin temor a ser descalificados”.

“Es evidente que la Constitución propuesta tiene cosas positivas, no todo es blanco y negro”, siguió. “Pero a mí me parece que las cosas negativas para el futuro de Chile son más que las positivas, y esa es la razón por lo que no apruebo este texto”.

Y señaló ser partidario de formar un nuevo proceso constitucional: “No hay ninguna incompatibilidad en haber votado por una nueva Constitución y estar en contra de esta propuesta”.