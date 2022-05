Juan Carlos Uerta y economía mundial: “Estamos en una corrección de los excesos de años anteriores”

Para sumergirnos en el mundo de los negocios, la finanza y la economía, en ADN conversamos con Juan Carlos Ureta, presidente ejecutivo del grupo financiero español Renta 4.

El siglo XXI se ha definido como una etapa de transformación de la economía mundial y para Juan Carlos Ureta implica que “estamos en periodo de transformación profunda, muy estructural“.

Para el referente de la discusión económica en Europa, la pandemia aceleró, intensificó e hizo irreversible este cambio. “La transformación afecta a estilos de vida y a modelos de negocio y tiene como motor de fondo la innovación tecnológica, la que se ha convertido en estructural (…) hoy no es que existan oleadas de innovación, hoy la innovación es permanente“, subrayó Ureta.

“Tenemos otra novedad: las políticas monetarias de apoyo a la economía, de asistencia financiera, que responde a una política social, al hecho que esta genera el nuevo contrato social. El hecho que hay una cierta aspiración que en el siglo XXI exista una mínima provisión de servicios asistenciales y de un nivel mínimo de vida para toda la población“, planteó el autor del libro Capitalismo inteligente: claves para entender la España económica de los años 90.

El momento actual en comparación con las crisis recientes

Para Juan Carlos Ureta, en comparación, por ejemplo, con la crisis subprime (también conocida como la crisis de las hipotecas), el sistema financiero bancario se ha fortalecido a nivel de capital.

“Ha mejorado las prácticas, pero no quiere decir que esté todo bien. Ahora, lo que se ha generado es esa asistencia financiera de los bancos centrales a los gobiernos y a todo lo que es la deuda pública, y ha subido mucho el endeudamiento, sobre todo en Europa y Estados Unidos”, explicó Ureta quien agregó: “Incluso se ha generado la teoría de que no importa la deuda pública, que no importa el déficit“.

“De repente, nos hemos dado cuenta de que ha llegado la inflación, que había estado ausente casi década y media, que se empieza a decir que al final no podemos tener una deuda que crezca sin límites. Es que al final debemos tener equilibrios macroeconómicos (…) Ahora estamos un poco en una especie de corrección de los excesos que había habido el año 2021 y 2020 y anteriores“.

