Nicolás Goldstein de Accenture Chile: “La pandemia aceleró los cambios que las empresas ya estaban haciendo”

El informe “Tecnology Vision” de Accenture Chile, informó que el 50% de ejecutivos chilenos creen que, para su organización, la pandemia ha sido una prueba de estrés tremenda. En Tu Nuevo ADN, Andrea Obaid entrevistó a Nicolás Goldstein, presidente ejecutivo de la empresa, quien habló sobre las necesidades de liderazgo en las organizaciones.

Según Goldstein, “todos nos dimos cuenta que la pandemia aceleró los cambios que las empresas ya estaban haciendo, hay un nuevo tipo de liderazgo, porque todos los líderes tienen que ser tecnológicos, y todos los negocios tienen que ser tecnológicos”, aseveró.

También destacó que “todas las interacciones tienen una pata tecnológica, desde que agarramos el celular. Hace 20 años no éramos tan dependientes del teléfono: las fotos, la linterna, la agenda, no comprábamos por celular, etc. En las empresas pasó lo mismo”.

“Primero, nosotros creemos que los líderes tienen que ser maestros del cambio. Hay que estar abierto a cambiar y no tenerle miedo a eso. El líder tiene que rodearse de gente que sea innovadora y tiene que estar inmerso en una cultura donde se mire a la tecnología como uno de los catalizadores del cambio”.

Enseñanzas tecnológicas tras la pandemia

Al principio de la pandemia hubo cuestionamientos al sistema de teletrabajo pero finalmente se demostró que es viable. “Ese cambio híbrido llegó para quedarse. Todos somos tecnólogos, un 10% trabajará presencial, un 10% online, y el 80% será híbrido”

Además, el experto indicó que “lo primero que vemos para los próximos años es que al arquitectura tecnológica se hizo más modular, más sencilla, más adaptable al cambio. La segunda tendencia la llamamos mundo replicado o gemelos digitales, esto consiste en generar una réplica virtual de tu producto o servicio. ¿Tienes una línea de montajes? la creas en la computadora y así puedes conocer todos los detalles.

La última enseñanza mencionada por Goldstein data de la importancia de la colaboración, y puso como ejemplo la alianza entre el banco Itaú y el servicio de delivery Rappi.