Tus Finanzas Familiares: ¿Qué son las cajas de compensación y cómo benefician a sus inscritos?

Navidad, año nuevo, vacaciones, colegio, permisos de circulación…La mayor parte de los gastos obligatorios de las familias se realizan entre diciembre y abril, situación que se ha complejizado aún más este 2021 con la crisis sanitaria. Con tanto gasto, es importante que las familias sepan llevar un presupuesto ordenado, que coteje los ingresos del hogar y los gastos que se harán durante el mes y el resto del año.

Y como cada peso ahorrado cuenta, en el programa Tus Finanzas Familiares de ADN, Krishna de Caso y Alejandro Guzmán estuvieron conversando con el presidente de Cajas de Chile, Tomás Campero, sobre cómo funcionan estas instituciones y los beneficios económicos que ofrecen a sus usuarios estas entidades de previsión sin fines de lucro, que llevan 70 años en nuestro país, y que otorgan ayudas sociales complementarias a las que ofrece el Gobierno a través de descuentos en salud, educación, farmacias, recreación, entre otros.

Pero no solo otorgan esta clase de descuentos, sino que también otorgan créditos sociales, de los que hablaron en un capítulo anterior. Estos préstamos se diferencian de los del resto de la banca por ser de más fácil acceso, ya que solo debes cumplir con ciertos requisitos, como tener un contrato de trabajo por más de tres meses, además de tener una tasa de interés no diferenciada y que no penaliza por mora ni por historial de deuda, la única diferenciación se da de acuerdo al tipo de crédito solicitado. Todos los beneficiarios, sin importar su condición o edad, tienen exactamente la misma tasa.

“Incluso aunque seas pensionado o adulto mayor, nosotros somos una fuente importante de financiamiento para ellos, nuestras personas mayores, nuestro abuelos tienen proyectos muchas veces también, y creemos que hay que acompañarlos en esos proyectos, y nosotros les abrimos esa puerta con tasas de interés incluso en este caso, a diferencia de los trabajadores, que en ese caso sí discriminamos pero positivamente, creemos que a ellos si hay que darles probablemente cierta ventajas“, señaló Campero.

Al ser consultado sobre si es cierto que, a la larga, estos créditos son más caros, el presidente de la asociación de cajas de compensación indicó que eso solo se da en los créditos de montos más elevados y a más largo plazo, ya que las ofertas más atractivas se concentran en los prestamos más solicitados, que suelen ser de poca cantidad y pagados a corto plazo.

Este año, al haber sido tan complejo para todos, las instituciones ofrecieron a todos quienes tenían créditos sociales reprogramar la deuda, medida que permitió beneficiar a más de 360 mil afiliados. Y Campero dejó abierta la invitación para que todos quienes tengan problemas para pagar sus cuotas se acerquen a sus cajas para ver qué opciones se pueden tomar para refinanciar la deuda.

Junto a esto, se informó que hay acumulados más de tres mil millones de pesos en excedentes de las cajas de compensación, pertenecientes a aproximadamente 83 mil usuarios. Para revisar si es uno de ellos, debe ingresar con su rut al sitio web de la entidad a la que se encuentra afiliado.