Plazos, boletas y el famoso ticket: Todo lo que necesitas saber de los cambios post-navidad

Un panorama habitual que se da en estas fechas de fin de año son las filas en las tiendas del retail, donde la espera puede extenderse por horas para realizar un cambio de producto por ese regalo que no venía en la talla correcta, que tenía alguna falla o que simplemente no nos gustó. Y si a eso le sumamos la actual crisis sanitaria del coronavirus, suena casi como la receta perfecta para el desastre.

Pero, ¿qué plazos tengo para hacer un cambio? ¿Será necesario ir a aglomerarse en los centros comerciales lo antes posible? ¿Pueden rechazarme el cambio de un producto? Para resolver todas esas dudas estuvo en ADN Te Acompaña la abogada y directora de la carrera de Derecho de la Universidad de Las Américas de Viña del Mar, Loreto Rosell.

“La Ley del Consumidor contempla varios derechos. Dentro de ellos está la posibilidad de ejercer la garantía legal dentro de los tres meses siguientes de la compra cuando el producto presenta, por ejemplo, defectos que no permitan su uso. Y en general en las compras en línea, o también en la venta por catálogo, se permite el derecho a retracto dentro de los diez días siguientes a la recepción del producto, y en ese caso ahí la persona puede exigir que se le devuelva el dinero, o bien la reparación o reposición de producto en caso de que tenga algún desperfecto o deficiencia”.

En cuanto al ticket de cambio, explicó que “no es un derecho que está consagrado en la ley, sino que es una garantía adicional que entregan las empresas y que deben respetar en general dentro de los diez días siguientes a la compra”, señaló.

Respecto a qué necesitamos conservar para poder hacer efectivo un cambio, Rosell refirió que “lo más importante, y lo que constituye la garantía de acuerdo a la ley, es la boleta. Porque con la boleta se puede hacer efectiva la garantía que tiene un mínimo de 3 meses por ley, aunque el producto puede venir con una garantía extendida. Cuando el proveedor ha entregado esa garantía extendida, eso es lo que se debe respetar”. De otra manera “el ticket de cambio también es eficiente, porque tiene los datos de la boleta y el proveedor puede buscar y encontrar el producto dentro de sus registros“.

Un punto importante a considerar son las irregularidades que pueden surgir al momento de realizar un cambio, como por ejemplo que pidan realizar el cambio en otro lugar distinto a donde se realizó la compra o que no se respeten los plazos establecidos por la ley. La abogada indicó que la garantía “se debe hacer efectiva ante el proveedor, o sea en el lugar donde uno adquirió el producto. Y por lo tanto todas estas condiciones, digamos de que deben hacerse las garantías efectivas en otro lugar, no corresponden. Tampoco corresponde que el proveedor reduzca la garantía o, por ejemplo, no acepte una garantía en caso de que tenga de defectos del producto, o en casos de que las especificaciones del producto no sean las correspondientes“.

La única excepción a la regla son aquellos productos de segunda selección o refaccionados, en cuyo caso no aplica la garantía legal de 3 meses, sino que es el proveedor quién establece los plazos que le otorgará al consumidor, pero debe siempre especificar que lo que se está adquiriendo es un producto de este tipo.

¿Cuáles son las recomendaciones más importantes al momento de hacer un cambio?