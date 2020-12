Fedetur: “Le hemos pedido al gobierno que evalúe la posibilidad de permitir los viajes interregionales en fase 2”

La vicepresidenta ejecutiva de la Federación de Empresas de Turismo de Chile (Fedetur), Helen Kouyoumdjian, manifestó su preocupación por el regreso a Transición del Plan Paso a Paso de la región Metropolitana y otras comunas del país, y la prohibición de movilidad entre regiones.

“Estamos muy preocupados, porque los viajes interregionales, que son básicamente lo que le iban a dar fuerza a la posibilidad de desarrollar algo el turismo interno, entendiendo que nunca va a hacer un año normal y que de aquí a que volvamos a la recuperación, a una reactivación total, va a ser el próximo año cuando la vacuna ya sea de carácter masivo. Pero teníamos la esperanza que íbamos a recuperar algo, y la seguimos teniendo”, comenzó expresando en ADN Hoy.

“Nosotros le hemos pedido al gobierno que evalúe la posibilidad de permitir los viajes interregionales en fase dos, con todo tipo de restricciones, en día de semana, desde las comunas que estén en mejores condiciones… eso ya le permitiría a la industria turística, a las empresas del sector, recuperarse un poco“, sostuvo.

“Una de las cosas que se ha planteado es que uno se traslade a un solo lugar, y no moverse desde esa localidad, que los permisos sean otorgados de un punto a un punto, para poder tener una buena trazabilidad“, indicó.

“Si eso no es posible, ya estaríamos hablando de un 75% de desempleo. Ya estamos en 50%, y esa fracción adicional está un poco en la espera de si pueden volver a trabajar, si se activa o no el sector. Si no, ya de frentón ese grupo es muy probable que sea desvinculado, porque ya no hay Ley de Protección al Empleo que pueda sostener esto”, expuso.

“De los 600 mil empleos directos que generaba esta industria a enero de este año, 300 mil ya se han perdido. Hay 150 mil, aproximadamente, que están acogidos a la Ley de Protección al Empleo. Ese grupo está pensado para que retorne a trabajar ahora, si es que hay temporada. Si eso no ocurre, ya se le va a hacer muy difícil a la empresa sostenerlo, porque esta es una industria de 98% de micro y pequeñas, incluso pagar las cotizaciones de esas personas están protegidas bajo la ley se les hace muy difícil”, detalló.

“Estamos llegando a una situación sumamente al límite, porque ya 300 mil es un dato muy terrible, son 300 mil personas y sus familias, imagínense si ya estamos hablando de 450 mil, sería simplemente casi la extinción de nuestra industria“, afirmó.

“Esta es una industria que no es vector del virus”

De igual forma, Kouyoumdjian señaló que, en general, “todos los otros sectores se han podido reactivar, y ahí es donde nosotros decimos: ‘Esta es una industria que no es vector del virus‘. Es muy poco lo que hemos podido funcionar, pero donde se ha podido funcionar, por ejemplo, en las terrazas de los restaurantes, no hemos tenido contagios ni de los clientes, ni de los trabajadores. Tenemos 27 protocolos sanitarios para cada uno de los subsectores nuestros para dar una experiencia segura”.

Finalmente, la vicepresidenta ejecutiva de Fedetur concluyó que si no se puede reactivar el sector, ni autorizar los viajes interregionales, “hemos planteado la necesidad de un paquete de rescate para la industria turística, que incluya una Ley de Protección al Empleo, probablemente hasta la próxima temporada“.