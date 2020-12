Juan Pablo Swett reiteró las críticas al manejo de la pandemia: “Para el ministro de Salud la economía está último y no segundo, esa es la queja”

“Para el ministro de Salud la economía está último y no segundo, esa es la queja que hacemos”, así el presidente de la Multigremial de emprendedores, Juan Pablo Swett, reiteró en ADN Hoy las críticas al manejo de la pandemia de parte del titular del Minsal, Enrique Paris, luego de sus polémicos dichos sobre “quitarle las llaves de economía”, que fueron calificados como “falta de respeto” por Paris.

Al respecto, Swett agregó que “pude hablar con el ministro de Economía, que la verdad me dijo que no había sentido que esto era una falta de respeto como dijo el ministro de Salud, pero básicamente nuestra queja es obviamente quitar las llaves de la economía, pero no quitarle las llaves de la salud, nosotros entendemos que la salud está primero, pero para el ministro de Salud la economía está último y no segundo, esa es la queja que hacemos”.

En ese sentido además indicó que la crítica apunta a la “descoordinación del equipo económico del gobierno con el equipo de salud donde han actuado absolutamente por separado“, dando como ejemplo lo sucedido en el sur del país donde mientras las autoridades económicas llamaban a los microempresarios a invertir para la reapertura del comercio y el turismo, el titular de Salud decía que él no iría de vacaciones a esa zona.

Así, Swett dijo que les molestó que hubiese “un ministro de Salud que llama a no veranear en el sur de Chile, considerando que hay muchas medidas para evitar el contagio“, agregando que además en los próximos días se comenzarán a cobrar los créditos que se dieron al inicio de la pandemia “todas las políticas públicas se hicieron para tres meses, llevamos nueve meses y seguimos con cuarentenas”.

El líder de los emprendedores puntualizó que lo que se espera del gobierno es que haya más coordinación y que se analicen otras medidas para prevenir los contagios que otras más restrictivas, especialmente a días de la Navidad y el Año Nuevo, además del inicio del verano, que podría ser la oportunidad para que ciertos sectores recuperen un poco las pérdidas derivadas de la pandemia.