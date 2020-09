Nuevo programa de Radio ADN enseñará a gestionar las Pymes: “Esto nace de la empatía. Los emprendedores no lo están pasando bien”

Es el primer programa de educación continua radial, y su objetivo es mejorar y potenciar la gestión de las pymes. “Academia de Emprendedores Banco de Chile” es un innovador formato que entregará contenidos prácticos para apoyar la reconversión de miles de emprendedores y profesionales de todo Chile.

El encargado de este espacio, que se emitirá en vivo de lunes a jueves a las 21:00 horas, será el periodista Leo Meyer, creador de iniciativas como Diariopyme e Innovarock. “Esto es realmente una academia. Suenan las campanillas y parten las clases”, aseguró en conversación con Ciudadano ADN.

La idea del programa nace “de una profunda empatía. Los emprendedores no lo están pasando nada bien. Las brechas diigitales estar todo el día en Zoom cansa, y ahí hay que apoyarlos con herrramientas básales y conocimientos”.

Cada día estará dedicado a un tópico distinto, como contabilidad, aspectos legales, marketing y tecnología. Los auditores podrán hacer sus preguntas a través del WhatsApp de ADN +569 77727572, y cada profesor responde. Leo, en tanto, adoptará un rol de “alumno” que irá realizando las preguntas necesarias para que cada profesor entregue contenidos.

Además, aseguró Leo Meyer, los profesores encargados destacan no solo por sus conocimientos, sino porque “tienen calle, han emprendido y la gran mayoría ha fracasado con algún proyecto, lo que resulta vital. No es solamente pasar el conocimiento desde la teoría”.

Para el experto en emprendimiento, las crisis son oportunidades, “pero tienes que tener las herramientas para captarlas”. Por eso, se hace necesario actualizar conocimientos en una instancia como este programa. “Hay profesiones que no tienen nada que ver con el oficio que quieres empezar a hacer, o personas que llevan años en un puesto con una rutina y de repente tienen que cambiar. Nadie se tira la primera vez a la piscina sin un salvavidas. La reconversión profesional es la base de esta academia de emprendedores”, aseguró.

Además, un problema habitual es que “el emprendedor es un mono porfiado que insiste y se tropieza mil ve es con la misma piedra. Pero Einstein lo dijo: no puedes enfrentar diferentes preguntas con la misma respuesta. Si el mercado te dice que el producto no le gusta, no puedes insistir. Y ahora la comunidad lo es todo: estamos volviendo al boca a boca”.

Por eso, su primer consejo para quienes quieren dar el salto hacia el emprendimiento pasa por “bajar la ansiedad, porque en el caos no se construye cosas positivas. A veces que retroceder dos pasos para avanzar tres. Hay mucho llamado a la acción, como un ‘apúrate’, pero tienes que detenerte y respirar para avanzar”.

Lo segundo más importante es, sin duda, actualizarse. Porque “si un profesional que estudió Administración hace 20 años, menos del 20% de ese contenido ya no es válido”. Y, por último, “tenerle respeto a la tecnología, pero no miedo. Va a reemplazar muchas cosas, pero no la creatividad y la comunidad”.